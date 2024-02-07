Maltepe'de 'Huzurlu Sokaklar' Denetimi Yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe'de 'Huzurlu Sokaklar' denetimi yaptı.

Denetimler kapsamında, kontrol noktalarında şüpheli bulunan araçlar durdurularak arandı. Denetim sırasında iş yerlerinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde gerekli belgeleri bulunmayan yabancı uyruklu 1 kişi yakalanırken, durdurulan bir otomobilde farklı araç plakaları bulundu. Araç sürücü polis merkezine götürülürken, otomobil incelemeye alındı. Öğle saatlerinde yapılan denetimlerde, bin 074 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken 203 araç, 44 motosiklet de kontrol edildi. 14 araca toplamda 145 bin 943 lira ceza yazıldı. Denetimde ayrıca 7 yoklama kaçağı tespit edilirken 1 adet kuru sıkı tabanca, 20 fişek, 0.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimlerde 14 kahvehane, 9 park bahçede aramalar yapıldı. Gülsuyu, Gülensu ve Esenkent Mahallesi ile çevresi abluka altına alınarak denetimler yapıldı. Araçlar tek tek durdurularak aramalar ve kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Denetim havadan da görüntülendi.