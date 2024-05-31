Maltepe'de hurda araçların parçalandığı alanda yangın çıktı

Maltepe'de, hurda araçların parçalandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyükbakkalköy Mahallesi Alim Sokak'ta bir iş yerine ait hurda araçların parçalandığı açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında hurdalık alandaki bazı araçlar zarar gördü.