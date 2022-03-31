Maltepe'de hırsızlık zanlısının ölümüne ilişkin yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de hırsızlık zanlısını darbedip ölümüne sebebiyet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çetin G'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si yaşları küçük olması nedeniyle çocuk şube müdürlüğünde sorgulanırken, 6 şüpheli işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 5'i, yurt dışı ve İstanbul dışına çıkmamak şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cüneyt A. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ayrıca, olay anına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.

Ölen Çetin G'nin ailesinin avukatından açıklama

Avukat Anıl Kesikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, maktul Çetin G'nin, iddiaya göre bir hırsızlık olayı nedeniyle darbedilerek öldürüldüğünü, olay kapsamında bir kamera görüntüsünün bulunduğunu ve bu görüntü incelendiğinde 4-5 kişinin maktulü darbederek öldürdüğünün görüldüğünü ifade etti.

Bu görüntüleri mahkemenin de gördüğünü fakat herhangi bir şekilde tutuklamaya yönelik bir işlem yapılmadığını söyleyen Kesikbaş, adliyeye sevk olan şüphelilerin 5'inin adli kontrol şartıyla serbest kaldığını, 1'inin tutuklandığını hatırlattı.

Avukat Kesikbaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin de maktule vurduğunun görüntülerde sabit olduğunu savunarak, "Bizim talebimiz bu şahısların tutuklu olarak yargılanması." dedi.

Olayın geçmişi

Maltepe'de, iddiaya göre Çetin G, 26 Mart günü park halindeki bir aracı çalmaya çalıştığı esnada aracın sahibi ve mahalleli tarafından darbedilerek öldürülmüştü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince söz konusu otomobilin sahibinin de yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Besim K. (49), Ceyda K. (19), Nuriye K. (39), Orhan K. (39), Cüneyt A. (26) ve Mesut Ç. (44) adliyeye sevk edilmiş, yaşları küçük olan S.K. (15) ve M.E. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti.