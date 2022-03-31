Maltepe'de hırsızlık girişimi iddiası sonrası linç girişimden yeni görüntüler

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de bir otomobili çalmaya çalıştığı iddia ettikleri Çetin Gül'ü (29) döverek öldürdüğü iddia edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken 7'si serbest bırakıldı. Şüphelilerin Gül'ü kaldırım üzerinde dakikalarca yumrukladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü çıkarken Gül'ün avukatı Anıl Keskintaş, şüphelilerin tutuklu yargılanması gerektiğini belirterek karara itiraz etti.

Maltepe, Zümrütevler mahallesinde 26 Mart saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda park halinde duran Besim K.'ya ait otomobili çalmaya çalıştığı iddia edilen Çetin Gül, alarmın çalması sonucu uyanan araç sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanmaya başladı. Kalabalık bir süre kovaladıkları Çetin Gül'ü yakalayarak feci şekilde dövdü. Gül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

TALEBİMİZ BU ŞAHISLARIN TUTUKLU YARGILANMASI

SERBEST BIRAKILMALARINA İTİRAZ EDİLDİ

Avukat Kesikbaş, "Olayda kasten öldürme suçu var. Şahısların vurmuş olduğu yumruklara bakıldığında, süreklilik arz ediyor. Bir tane vurarak bırakmıyor. Bu canavarca hisle adam öldürme suçunu oluşturur" dedi. Kesikbaş'ın şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.