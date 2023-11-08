Maltepe'de otomobillerden hayalet ekran çalan ve ardından motosikletle kaçan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri motosikletin plaka bilgisinden yola çıkarak şüphelilerden birine ulaştı. Yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maltepe'de hayalet ekran hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de otomobillerden hayalet ekran çalan ve ardından motosikletle kaçan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri motosikletin plaka bilgisinden yola çıkarak şüphelilerden birine ulaştı. Yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maltepe ilçesi Yalı Mahallesinde iki otomobilden, sol arka camlarının kırılarak ön konsollarında bulunan hayalet ekranların çalınması ile ilgili Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

20 Eylül ve 26 Ekim tarihlerinde meydana gelen 2 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan ve güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis, motosikletli şüphelilerin olayı gerçekleştirdiklerini, sonrasında akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptıkları belirledi.

Şüpheli şahısların olayda kullanmış oldukları motosikletin plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli S.K. Başıbüyük Mahallesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerin otomobilden hırsızlık yaptığı ve akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.