Maltepe'de Havai Fişekle Yangın Çıkaran Şüpheli Yakalandı

Maltepe'de otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, havai fişek atarak yangını çıkardığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

???????Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Polis ekiplerinin görüştüğü çevre sakinlerinin, yangının havai fişek atılması sonucu çıktığını beyan ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bölgede yapılan aramada bir havai fişek rampası bulundu. Yangının, atılan havai fişekten kaynaklandığı tespit edildi.

Polis, eşkal bilgilerinden kimliğini tespit ettiği şüpheli H.G'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.