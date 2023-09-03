Maltepe'de Hatalı Şerit Değiştiren Araç Taksiye Çarptı

Maltepe'de hatalı ve kontrolsüz şerit değiştiren bir araç, emniyet şeridinde bekleyen taksiye çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

MALTEPE'de, hatalı ve kontrolsüz şerit değiştiren araç, emniyet şeridindeki taksiye çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 25 Ağustos Cuma günü saat 07.00 sıralarında D-100 karayolu Gülsuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; hatalı ve kontrolsüz şerit değiştiren hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, emniyet şeridinde bekleyen taksi ve seyir halindeki otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler yardım etmek için durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza anı trafikteki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın emniyet şeridindeki taksiye ve otomobile çarptığı görülüyor.