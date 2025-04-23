Maltepe'de Haraç İçin Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Gözaltında

Olay, 7 Nisan saat 01.20 sıralarında Cevizli Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan lokantanın önüne otomobil ile gelen şüpheliler iş yerine ateş açtı. İş yerinin kapalı olduğu saatte meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken lokantada hasar meydana geldi. Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde olay yerine otomobille gelen şüphelilerin iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtıkları görüldü.

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Polis, çalışmalarının devamında şüphelilerin iki ayrı araçla olay yerine geldiklerini belirledi. Takibe alınan araçların Avrupa Yakası'ndan gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri ardından tekrar geri döndükleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen saldırganları yakalamak için 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Olaya karıştıkları öğrenilen şüpheliler 17 yaşındaki S.B. ile Tolga A., Okan Y., Mert A.K. ve Yunus E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga A., Okan Y., Mert A.K. ve Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.