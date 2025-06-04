Maltepe'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Trafik Kapandı

Maltepe'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Trafik Kapandı
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Maltepe'de moloz yüklü bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu Maltepe istikameti trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

MALTEPE'de moloz yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyondan dökülen molozlar nedeniyle Maltepe istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaza saat 15: 20 sıralarında Başıbüyük mahallesi Büyükbakkalköy yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Yola dökülen molozlar nedeniyle Maltepe istikameti trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolu trafiğe kapattı. Sürücüye sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapıldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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