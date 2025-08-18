Maltepe'de Güzellik Salonunda Yangın Çıktı
Maltepe'deki bir güzellik salonunda kozmetik cihazının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de olay yerinde bulundu.
Maltepe'de bir güzellik salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altayçeşme Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde kapalı olan güzellik salonundaki kozmetik cihazlarından birinin patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel