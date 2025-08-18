Maltepe'de Güzellik Merkezinde Patlama!

MALTEPE'de 3 katlı binanın 1'inci katında bulunan güzellik merkezinde, kozmetik cihazdan kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Olay sırasında dükkanın kapalı olduğu ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Patlama nedeniyle camlaır kırılan güzellik merkezinde hasar oluştu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; 3 katlı binanın 1'inci katında kapalı olan güzellik merkezinde iddiaya göre, kozmetik cihazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıkarken güzellik merkezindeki camlar kırıldı. Kırılan camlar, alt katta bulunan kokoreçci dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güzellik merkezinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri güzellik merkezinde incelemelerde bulunurken, polis patlamanın nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor