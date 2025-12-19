Maltepe'de "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" kuruldu

Maltepe'de gönüllü sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" etkinliği başladı.

Maltepe Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinesinde, gönüllü sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen hayır çarşısı kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, yıllardır Filistin'de, özellikle Batı Şeria'da çocuklara ve insanlığa karşı zulüm yapıldığını belirtti.

Türk milletinin tarihte olduğu gibi bugün de Gazze'de yaşanan zulme seyirci kalmadığını vurgulayan Tiryaki, "Maltepe'de yaşayan insanlarımız ve STK'lerimiz bir araya gelerek Kaymakamlığımızdan yılın son günlerinde hayır çarşısı açılmasını talep etti. Biz de bu isteklerini gerçekleştirdik. Maltepe'den Filistin'deki insanlara elimizi uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Tiryaki, "Hayır çarşısına karşı çok büyük ilgi ve kalabalık var. Bir an önce Filistin'deki ve bütün dünyadaki zulümlerin sona ermesini arzu ediyoruz. Hayır çarşısı etkinliğimiz bugün başlamış olup, pazar akşamına kadar devam edecek. Filistin için toplanan bütün yardımlar Türk Diyanet Vakfı aracılığıyla kardeşlerimize gönderilecektir." diye konuştu.

Tiryaki, daha sonra hayır çarşısındaki stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Üç gün boyunca hayırseverleri ağırlayacak çarşıda, gıda, tekstil ve yöresel ürünlerin satışı yapılacak, Filistin-Gazze temalı etkinlikler gerçekleştirilecek.