Maltepe'de farelerin sokak hayvanlarının yediği etlere belediyeden tepki çeken açıklama

Maltepe'de sokak hayvanları için bırakılan etlerin fareler tarafından yenmesi kameralara yansıdı. Vatandaşlar belediyeye başvururken, yetkililer hayvanların beslenmesinde ve barınmasında sakınca olmadığını belirtti.

Maltepe'de vatandaşların fare sitemine belediyeden tepki çeken açıklama

İSTANBUL Maltepe'de sokak hayvanları için bırakılan etlerin, fareler tarafından yendiği anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar konuya ilişkin belediyeye başvururken, yetkililer ise 'hayvanların beslenmesinde ve barınmasında sakınca yoktur. Temizlik için ilgili site yönetimine başvurunuz" cevabını verdi.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan bir siteye yakın noktada sokak hayvanlarının beslenmesi için boş araziye, vatandaşlar tarafından et bırakıldı. Sokak hayvanlarından kalan etleri ise fareler yedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Maltepe Belediyesi'ne konuyla ilgili çok sayıda şikayet yapıldı. Vatandaşlar, çözüm beklerken Maltepe Belediyesi, şikayette bulunan vatandaşlara, "Site yönetimiyle konuyu görüşmeniz gerekmektedir. 5190 Sayılı yasa kapsamında hayvanların beslenmesinde ve barınmasında sakınca yoktur. Temizlik için ilgili site yönetimine başvurunuz" cevabını verdi.