Maltepe'de engel tanımayan sınav heyecanı

MALTEPE'de engelli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına belirlenen okulda girdi. Bazı adaylar ve aileleri saatler öncesinden okula gelirken, sınava geç kalan aday olmadı.

Maltepe'de engelli adaylar ve aileleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ECA Elginkan Anadolu Lisesi'nde yapılacak sınav için saatler öncesinden yola çıktı. Okul kapısı saat 10.00'da kapatılırken tüm öğrenciler zamanında sınıftaki yerlerini aldı. 180 dakikalık sınavın sonunda okuldan çıkan kimi öğrenciler sınavının iyi geçtiğini söylerken kimileri ise sınavda zorlandığını belirtti. Öğrenciler kapıda bekleyen velileriyle okuldan ayrıldı.

"İÇERİDE BİR PROBLEM OLSA, BİR SIKINTI OLSA KİMİ ÇAĞIRACAKLAR"

Sınav sonrası konuşan Etkin Özkumru, "Barajın kalkması bence pek işe yaramamış. Çünkü soruları ekstra zor yapmışlar. Şıkların hepsi birbirinin aynısı. Bir de sınıflarda kamera olması beni açıkçası üzdü. Biz neden kopya çekelim ki. Zaten hayatımız çok zor. 1-0 yenik başlıyoruz. Keşke böyle yapmasalar ama maalesef şartlar böyle gerektiriyor demek ki. Hayalim psikoloji ama neyin nasıl olacağını göreceğiz." diye konuştu.