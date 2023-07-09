İstanbul genelinde emniyet ekipleri tarafından kaçak göçmenlere karşı denetimler gerçekleştirildi. Maltepe'de gerçekleştirilen denetimlerde araçlar durdurularak kimlik kontrolleri yapıldı.

- Maltepe'de düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleşti

İSTANBUL - İstanbul genelinde emniyet ekipleri tarafından kaçak göçmenlere karşı denetimler gerçekleştirildi. Maltepe'de gerçekleştirilen denetimlerde araçlar durdurularak kimlik kontrolleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele, Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Maltepe'de düzensiz göçmenlere karşı denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde sahil yolu üzerinde bazı alanlarda kontrol noktaları kuruldu. Polis ekipleri tarafından tek tek durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapıldı.