Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Düğün Konvoyunda Trafik Tehlikesi: İki Sürücüye Cezalar Kesildi

Maltepe'de Düğün Konvoyunda Trafik Tehlikesi: İki Sürücüye Cezalar Kesildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye toplamda 37 bin 879 lira ceza kesildi. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Maltepe'de, düğün konvoyunda araçlarıyla trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 37 bin 879 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Başıbüyük Yolu Caddesi'nde düğün konvoyu sırasında trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araçların plakalarından kimlik bilgilerini öğrendikleri C.U. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Sürücü C.U'ya drift yapmaktan 32 bin 233 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, kol ve grup halinde araç kullanmamaktan 690 lira, trafiği aksatacak şekilde ani yavaşlamaktan 690 lira, ehliyetini yanında bulundurmamaktan 1506 lira ceza verildi. Ayrıca C.U'nun sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak alındı.

Sürücü E.A'ya ise saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, kol ve grup halinde araç kullanmaktan 690 lira, trafiği aksatacak şekilde ani yavaşlamaktan 690 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan iki sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

Güvenlik 3-sayfa Maltepe Güncel trafik Yaşam Hukuk Ceza

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi

 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
'Jahrein' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi

Müstehcenlik suçundan tutuklanan Jahrein tahliye edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda Türkiye hava kaç derece, hava soğuk mu? Esra Erol'u kim tehdit etti? Esra Erol tehdit olayı nedir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ekim Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet'i kim, neden öldürdü? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 14-15 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Esenyurt, Büyükçekmece, Bakırköy, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sadık Ahmet filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz Okan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Okan kaç yaşında, nereli? Jahrein hapisten çıktı mı? Yemekteyiz Hakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Büşra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.