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Maltepe'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Maltepe'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Maltepe Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan Kartal istikametine giden Mesut D. yönetimindeki 58 UC 196 plakalı otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan, otomobil yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra ters döndü.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle, bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin otomobilde sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü Mesut D, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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