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Maltepe'de Devrilen Ağacın Dalları Evin Balkonundan İçeri Girdi

Maltepe'de Devrilen Ağacın Dalları Evin Balkonundan İçeri Girdi

Güncel Haberler

Maltepe'de devrilen ağacın dalları bir apartman dairesinin balkonundan içeri girdi. Balkonda maddi hasar meydana geldi. Ev sahibi kadın, balkonundan içeri giren ağaç dallarını cep telefonu ile kayda aldı.

Maltepe'de devrilen ağacın dalları evin balkonundan içeri girdi

İSTANBUL - Maltepe'de devrilen ağacın dalları bir apartman dairesinin balkonundan içeri girdi. Balkonda maddi hasar meydana geldi. Ev sahibi kadın, balkonundan içeri giren ağaç dallarını cep telefonu ile kayda aldı.

Maltepe Mimoza Sokak'ta yaşanan olayda, 4 katlı binanın bahçesinde bulunan çam ağacı kökünün çürümesi nedeniyle devrildi. Devrilen çam ağacının dalları, 3 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin balkon camını kırarak içeri girdi. Balkonda maddi hasar meydana gelirken, camları tuzla buz oldu. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine gelerek devrilen ağaca müdahale etti.

Daire sakinlerinden Mehmet Duluk, "Evde otururken bir gürültü geldi. Baktık ki ağaç yana kayarak derildi. Bina üzerine devrildi camlar kırıldı, bir şeyler kırıldı. Yaralı yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Maltepe Güncel Haberler

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