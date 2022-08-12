MALTEPE'DE ÇOCUĞU TACİZ EDİLEN BABA VE ANNE KONUŞTU

MALTEPE'de bir market sahibinin 15 yaşındaki oğlunun yaşı küçük çocukları taciz ettiği öne sürüldü. Mağdur çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine, taraflar arasında yaşanan tartışmada silah çekildi. Market sahibi, mağdur çocukların ailelerinden 2 kişiyi silahla, 1 kişiyi ise satırla vurarak yaraladı.

Olay saat 18.00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki bir market sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Tacize maruz kaldığı iddia edilen çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine, aileler markete geldi. Aileler ile, market sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

MARKET SAHİBİ KURŞUN YAĞDIRDI

Market sahipleri gelen kişilere silahla ateş etti. Silahla yaralanan Nurullah Darıca ve Yücel Işıtan marketten çıkarak bir mescidin girişine sığırken, Muhammet Kirişçi ise aldığı satır darbeleri sonucu kolundan ve kaşından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken ellerinde silah ve satırla kaçma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞUN BABASI SATIRLA SALDIRDI

Taciz ettiği iddia edilen kişinin babası tarafından darp edilen ve bıçakla kolu ve parmağı kesilen Muhammet Kirişçi "Taciz şikayeti üzerine markete gittik. Ufacık çocuğumuza taciz vardı. Eşim aradı. Aşağıdaki market sahibinin çocuğu taciz etmiş oğlumu. Eşim bana söyledi. Bende çıkıp geldim. Markettekiler karşılık vermeye başladılar bize. Silah falan çektiler. İki, üç el ateş ettiler. İki arkadaşımı vurdular. Taciz eden çocuğun babası da beni darp etti. Kaşıma vurdu. Bıçakla kolumu ve parmağımı kesti. Her tarafımı kesti. Olay bundan ibaret. Ben bunlardan şikayetçiyim. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Benim oğlumla beraber tacize uğrayan toplam dört çocuk var. Mescitin içerisinde taciz etmeye çalışmışlar. Sağ olsun komşularımız yardımcı olmuş yakalamışlar. Hem dövmüşler hem de orayı dağıtmışlar. Sağ olsun, komşularımız olmasa bizim bu olaydan da haberimiz olmayacaktı. Allah razı olsun komşularımızdan. Markette gittiğimizde zaten direkt birbirimize girmeye başladık. Arabadan aşağıya indiğimiz gibi diğer iki arkadaşımın direkt ayağına sıktılar. Onlar bir yerde yatıyordu. Bende bir yerde sağa sola koşturuyordum işte. Hiçbirini yakalayamadık. Kaçtılar gittiler. Bana satırla saldırdılar. Çocuğun babası satırla saldırdı. Biz de yapamadık hiçbir şey böyle kaldık." ifadelerini kullandı.

100 LİRA VERİYORUM KİMSEYE SÖYLEMEYİN

Çocuğu tacize uğrayan ve eşi darp edilen anne Kübra Kirişçi "Benim çocuğum tacize uğradı. Salı günü evimin karşısındaki mescitte, yan tarafındaki bakkalın çocuğu tarafından tacize uğruyor. Benim çocuğum ve mahallemizden üç çocuk daha var tacize uğrayan. Çocuklar korkudan ailelerine söyleyemiyor. Tehdit ediliyor çocuklarımız. İşte 'ailenize söylerseniz benim bıçağım var. Ailenizi ve sizi bıçaklarım.' Bu şekilde tehdit edilip çocuklarımız susturuluyor. En son artık çocuklar dayanamıyor birden fazla kez olduğu için artık diğer çocuklar annesine söylüyor. Komşumuz da bana gelip olayı anlatıyor. Ben de öfkeyle eşimi aradım. Olayı anlattım. Eşim market sahibiyle konuşmaya geldiği an silahlı saldırıya uğradı. Eşim ve iki arkadaşı yaralanıyor. Toplamda üç kişi yaralandı. İkisi silahla vurularak yaralandı. Eşime satır gibi bir şeyle saldırıyor. Hala üste çıkmaya çalışıyorlar. Benim çocuğum dahil dört çocuk tacize uğrayan. Çok ciddi bir şekilde istismara uğramış çocuklar. Anlatırken bile korkarak anlatıyor. Hala bir şey olacakmış gibi benim çocuğum ağlıyor. İlk başta çocuğum konuşamadı. Korktu, ağladı. Biz üsteleyince açıkça konuşmaya başladı. Yine de korktuğu için çok konuşmadı. Tehdit etmiş. Diğer çocuklara para teklif ediyormuş. 'Size 100 Lira veriyorum kimseye söylemeyin' gibi şeyler söylüyormuş.?? dedi.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Mahalle sakinleri tarafından markete ve market sahiplerine yönelik olabilecek saldırı ihtimali için sokak üzerinde Çevik Kuvvet önlemi alındı. Sokak her iki tarafından da olay yeri şeridi ile kapatılarak Çevik Kuvvet ekipleri tarafından korunuyor.