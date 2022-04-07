Maltepe'de çifte Dünya Sağlık Günü kutlaması

MALTEPE, İSTANBUL (Bültenler) - Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi, İkinci Yüzyıl Derneği tarafından Yerel Yönetimler Proje Ödülü'ne layık görüldü. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ödülü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in elinden aldı. Başkan Ali Kılıç, Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'ne bir ziyarette bulundu. Başkan Kılıç ziyaretinde yaptığı konuşmada ödülü sahiplerine getirdiğini söyleyerek, ''Tıp Merkezimizin başarısını İkinci Yüzyıl Derneğinin düzenlediği törende verilen ödül ile sizin adınıza Ankara'da ben teslim aldım. Her şey için sağ olun, var olun. Göğsümüzü kabarttınız gerçekten. Ankara'da başarılarımız konuşuldu, iyi ki varsınız diyerek, başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Tıp Merkezi Başhekimi ve Uzman Hekim Dr. Mustafa Paç ise yaptığı konuşmada, "Son yıllarda Türkiye'de sağlık ortamı hem hastalar için hem de sağlık çalışanları için çok kötüleşti. Bunda yıllardır uygulanan piyasacı politikaların etkisi var. Böyle kötü bir dönemde Tıp Merkezimiz Yerel Yönetim Ödülüne layık görüldü ve örnek gösteriliyor. Bunda tüm çalışanlarımızın payı var. Bize bu çalışma ortamını sunan, bizi destekleyen belediye yönetimimize de ayrıca teşekkür ederim'' dedi.

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