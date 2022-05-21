MALTEPE'DE CHP'DEN 'MİLLETİN SESİ' MİTİNGİ(2) - Haberler

CHP, 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Maltepe miting alanında yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinge eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Mitinge, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri, CHP'li büyükşehir belediye başkanları, CHP'li ilçe belediye başkanları da katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in rahatsızlıkları nedeniyle mitinge katılamadığı belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuşmalar öncesi, vatandaşları selamlamak için sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenlerin ve tutuklu olanların aileleri, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Nusret Güllü, 65 yaşında bulaşıkçılık yapan Nazife Canoğlu, kasap Fatih Uludağ, ev işçiliği yapan Muazzez Sungör, torna ustası Abdullah Korkaç sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Mitingde binlerce kişi, 'Hak, Hukuk, Adalet' şeklinde slogan attı.

"YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN FİNALİNE YAKLAŞIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mitingde yaptığı konuşmada, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor. Yaklaşık 5 yıl önce bu meydandaydık. Ankara'dan İstanbul'a milyonlarla birlikte yürümüş ve bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. Bu meydanda kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımız demiştim. 5 yıl önce ilk adımımızı attığımız bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı bu kentin bu meydanlarında, sokaklarında, tarlalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız. Meraklanmayın az kaldı" dedi.

"GENÇLER, ELEŞTİRMEKTEN KORKMAYACAKSINIZ"

"ÜLKEMİZ AĞIR BİR EKONOMİK BUHRANIN İÇİNDEDİR"

TÜRKİYE DEĞİŞİME HAZIR

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA ASLA DEĞİŞMEYECEĞİM"

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARMASINI BİLEN BİR PARTİYİZ"

"ÇOCUKLARINIZIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ BİZE KATILIN"

"Bu söylediklerime inanıyorsanız bize katılın" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Demirören Haber Ajansı / Güncel