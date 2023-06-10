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Maltepe'de Çekici Yangını

Maltepe'de Çekici Yangını

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Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde seyir halindeki bir çekici motor kısmından dumanlar yükselmesiyle yangın çıktı. Yangın tüpüyle müdahale edilmesine rağmen kısa sürede alevli yanmaya dönüştü. Can kaybı yaşanmazken, çekici kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de seyir halindeki çekicide yangın çıktı.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halinde olan 34 UT 6572 plakalı araç çekicisi motor kısmından dumanların yükselmesi ile şoför tarafından yolun sağına park edilerek yangın tüpü ile müdahale edildi. Kısa sürede alevli yanmaya dönüşen yangın, tüm aracı sardı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, çekici kullanılamaz hale geldi. Öte yandan vatandaşlar cadde üzerinde alev alev yanan çekiciyi cep telefonu kamerası ile  kaydetti.

Görüntü dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü

-Alev Alev yanan çekicinin görüntüsü

-Çevrede bulunan vatandaşların görüntüsü

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Maltepe Güncel Haberler

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