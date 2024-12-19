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Maltepe'de Çatı Katında Yangın Çıktı

Maltepe'de Çatı Katında Yangın Çıktı
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Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, izolasyon çalışmaları sırasında meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, dairede hasara yol açtı.

Maltepe'de bir binanın çatı katındaki daire çıkan yangında hasar gördü.

Zümrütevler Mahallesi Nil Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katındaki dairede, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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