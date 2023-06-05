Maltepe'de Cam Yüklü Kamyonet Yan Yattı

Maltepe'de virajı döneceği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cam yüklü kamyonet yan yattı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, camlar yola savrularak parçalandı.

Maltepe'de virajı döneceği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cam yüklü kamyonet yan yattı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, camlar yola savrularak parçalandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Maltepe D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Acar kontrolündeki 34 EZ 7178 plakalı cam yüklü kamyonet, Gülsuyu Köprüsü'ne dönüş yapacağı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Yan yatan araç içerisinden sürücüyü vatandaşlar çıkardı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken kamyonet kasasındaki camlar yola savrularak parçalandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yan yatan araç vinç aracılığıyla olay yerinde kaldırıldı. - İSTANBUL