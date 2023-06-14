MALTEPE'DE BOMBALI PANKART ASAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

24 Mart'ta Maltepe'de bombalı pankart asılmasıyla ilgili olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay gerçekleştiren 3 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. 14 Haziran'da Maltepe'de üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda TKP/ML terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.K., E.I., ve C.B.'nin evlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel