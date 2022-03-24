Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Maltepe'de 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Maltepe'de 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairede mahsur kalan biri çocuk 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu.

Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Güncel, Haberler

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