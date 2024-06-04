Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Bir Binanın Deposunda El Bombası Görünümlü Cisim Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de bulunan bir binanın deposunda el bombası görünümlü bir cisim bulundu. Polis ekipleri cismin incelenmesi için emniyete götürdü.

Maltepe'de bir binanın deposunda bulunan el bombası görünümlü cisim polis ekiplerince incelemeye alındı.

Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde bina sakinlerince el bombası görünümlü bir cisim bulunması üzerine durum polise bildirildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.

El bombası görünümlü cismin kriminal incelemeye alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Maltepe Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

 Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

 Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title