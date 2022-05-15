Maltepe'de binanın çatısındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Haberler

Maltepe'de binanın çatısındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
AA - Zafer Arslan - Güncel
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İstanbul Maltepe'de bir binanın çatısında yangın çıktı.
MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de bir binanın çatısında yangın çıktı.
İdealtepe Dağ Çiçeği Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısındaki tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı.
Yangın çatıya yayılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahale ederken, bina da tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
AA / Zafer Arslan - Güncel