Maltepe'de binanın çatısındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de binanın çatısındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

AA - Zafer Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Maltepe'de binanın çatısındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İstanbul Maltepe'de bir binanın çatısında yangın çıktı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de bir binanın çatısında yangın çıktı.

İdealtepe Dağ Çiçeği Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısındaki tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı.

Yangın çatıya yayılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ederken, bina da tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

AA / Zafer Arslan - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Maltepe, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title