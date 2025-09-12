Haberler

Maltepe'de Bina Çatısında Yangın Çıktı

Maltepe'de Çınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Maltepe'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çınar Mahallesi Tuğçe Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
