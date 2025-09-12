Maltepe'de Bina Çatısında Yangın Çıktı
Maltepe'de Çınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Çınar Mahallesi Tuğçe Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.