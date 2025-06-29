Maltepe'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, Şüpheli Yakalandı
Maltepe'de meydana gelen bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli 17 yaşındaki B.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
Maltepe'de kavga sırasında 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Yalı Mahallesi'nde bıçaklı kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine gitti.
Yapılan kontrolde kavga sırasında bıçakla yaralandığı belirlenen Y.E.M'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği anlaşıldı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli B.Ş. (17) Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde yakalandı. Olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.
Olayın, mendil satmaya çalışan B.Ş'nin, bu alışverişi reddeden Y.E.M'ye küfür edip hakarette bulunması üzerine meydana geldiği anlaşıldı.
Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.