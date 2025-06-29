Maltepe'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de meydana gelen bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli 17 yaşındaki B.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe'de kavga sırasında 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Yalı Mahallesi'nde bıçaklı kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Yapılan kontrolde kavga sırasında bıçakla yaralandığı belirlenen Y.E.M'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği anlaşıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli B.Ş. (17) Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde yakalandı. Olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Olayın, mendil satmaya çalışan B.Ş'nin, bu alışverişi reddeden Y.E.M'ye küfür edip hakarette bulunması üzerine meydana geldiği anlaşıldı.

Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' deyip yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı

Akıma katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.