Maltepe'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

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Maltepe'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Bedirhan A. idaresindeki 34 ECJ 571 plakalı hafif ticari araç, Maltepe Sancaktepe bağlantı yolunda ilerlerken, Maltepe Cezaevi sapağında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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