Maltepe'de Ayşegül Aktürk'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

MALTEPE'de 5 Haziran 2020'de devlet hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'ü (36) 17 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem Eralp'in (29) "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Eralp getirilirken tutuksuz sanık Bayram Eralp katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanık Muharrem Eralp, "Çok acı çekiyorum keşke ölmeseydi. Ailesinden özür diliyorum. Ben bir insan sevdim o olmazsa öleceğim dedim. Her şeyi mahvettim, ölemedim" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

İDDİANAMEDEN

Sanık Bayram Eralp hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel