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Maltepe'de ayna yüklü kamyonet devrildi

Maltepe'de ayna yüklü kamyonet devrildi

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İstanbul Maltepe'de devrilen kamyonetteki aynalar yola savruldu.

İstanbul Maltepe'de devrilen kamyonetteki aynalar yola savruldu.

D-100 kara yolunda ilerleyen 34 EZ 7178 plakalı, ayna yüklü kamyonet, sürücüsünün Gülsuyu Köprüsü'nde dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kamyonetteki aynalar yola savrulurken, kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı.

Araç, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de yolu temizledi.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

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