Maltepe'de bir AVM'de bulunan iki farklı mağazada ürün çalan iki şüpheli yakalandı. Toplam 19 bin 650 TL değerinde ürün çalan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Maltepe'de AVM'ye gelen iki hırsız kamerada

Başkalarına satmak için ürünleri çalmışlar

İSTANBUL - Maltepe'de bir AVM'de bulunan iki farklı mağazada ürün çalan iki şüpheli yakalandı. Toplam 19 bin 650 TL değerinde ürün çalan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "İşyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanarak olayların aydınlatılmasına yönelik Maltepe ilçesinde çalışma başlattı. Geçtiğimiz cuma günü saat 20.30 sıralarında Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesinde faaliyet gösteren bir AVM'de bulunan farklı işyerlerinden 19 bin 650 TL değerinde çeşitli tekstil ürünlerinin çalındığı belirlendi. Çalışmalar çerçevesinde, işyerine ait güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda 2 şüpheli şahsın AVM'de bulunan mağazalardaki ürünleri reyonlardan alarak giyinme kabininde çeşitli aparatlar yardımıyla çaldıkları belirlendi ve eşkal bilgileri tespit edildi. Yürütülen saha çalışmalarında eşkal bilgileri ile birebir uyum sağlayan 2 şüpheli şahıs aynı AVM içerisinde yakalanarak muhafaza altına alındı. Kimlik bilgileri belirlenen M.İ.S. ve N.B. isimli şahıslara yönelik yapılan aramalarda alarmları sökülmüş vaziyette 4 adet eşofman takımı, 2 adet mont, 1 adet ayakkabı ve 1 adet kazak ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahısların hırsızlık suçunu işledikten sonra çaldıkları ürünlerin ticaretini yaptıkları anlaşıldı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "İşyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.