Maltepe'de AVM'den Tekstil Ürünleri Çalan Şüpheliler Tutuklandı
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Maltepe'deki bir AVM'de bulunan mağazalardan çalınan 19 bin 650 liralık tekstil ürünleri olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada çalıntı ürünler ele geçirildi.
Maltepe'de bir AVM'deki mağazalardan 19 bin 650 liralık tekstil ürünleri çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'ndeki bir AVM'de bulunan farklı iş yerlerinden 19 bin 650 lira değerinde çeşitli tekstil ürünlerinin çalındığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, deneme kabinlerine götürdüğü elbiseleri, üzerindeki alarmları söktükten sonra çalan 2 şüphelinin kimliği belirlendi.
Aynı AVM içerisinde yakalanan şüpheliler M.İ.S. ve N.B'nin üst aramasında alarmları sökülmüş vaziyette 4 eşofman takımı, 2 mont, 1 ayakkabı ve 1 kazak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.