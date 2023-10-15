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Maltepe'de AVM'den Tekstil Ürünleri Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Maltepe'deki bir AVM'de bulunan mağazalardan çalınan 19 bin 650 liralık tekstil ürünleri olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada çalıntı ürünler ele geçirildi.