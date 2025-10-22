Haberler

Maltepe'de Araçla Tartıştığı Kişinin Üzerine Süren Sürücü Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Maltepe'de B.E. adlı sürücü, tartıştığı Baran İren'in üzerine aracını sürerek ölümüne neden oldu. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Maltepe'de trafikte tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ölümüne neden olduğu belirlenen sürücü B.E. gözaltına alındı.

Fındıklı Mahallesi'nde gece saatlerinde B.E. (27) ile Baran İren (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle B.E, 01 AEM 120 plakalı aracını üzerine sürdüğü İren'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İren, ağır yaralandı.

Sürücü B.E. ise olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. İren, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

"Kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürme" suçundan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli B.E.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan şüpheli B.E.'nin, Baran İren'in üzerine aracını sürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün yolda aracıyla bir kaç defa ileri ve geri gitmesi, İren'in yolda yürüyerek sürücüye doğru gelmesi, sürücünün de üzerine sürerek çarptığı İren'in yola savrulması yer aldı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
