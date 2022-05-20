MALTEPE'DE ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI - Haberler

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MALTEPE'DE ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı.

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Maltepe - Sancaktepe Yolu'nda meydana geldi. Sürücü Bedirhan Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle hakimiyetindeki 34 ECJ 575 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, Maltepe Cezaevi yol ayrımında bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Aslan bariyerlere çarpan aracın içinde sıkışırken, Aslan'ın yanında oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinden çıkardığı sürücü Bedirhan Aslan ile hafif yaralı kişiyi ambulansa Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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