Maltepe'de Apartmanda Yangın: İtfaiye Mahsur Kalanları Kurtardı
Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Maltepe'de bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı dairede mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel