Maltepe'de Antika Silah ve Hayvan Postları Operasyonu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kartal'da bir adreste antika tabancaların da bulunduğu çok sayıda silah, miğfer, kama ve kılıçlar ile hayvan postları ve doldurulmuş hayvan ele geçirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.