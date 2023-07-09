Maltepe'de Antika Silah ve Hayvan Postları Operasyonu
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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kartal'da bir adreste antika tabancaların da bulunduğu çok sayıda silah, miğfer, kama ve kılıçlar ile hayvan postları ve doldurulmuş hayvan ele geçirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kartal'da bir adrese yaptığı operasyonda aralarında antika tabancaların da bulunduğu çok sayıda silah, miğfer, kama ve kılıçlar ile hayvan postları ve doldurulmuş hayvan ele geçirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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