Maltepe'de Alacak Verecek Meselesi: İşyerini Kurşunlayan Şüpheli Yakalandı

Maltepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında "Ödeme alamadığı için kurşunladı." şeklinde paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma yapıldı.

Maltepe'deki iş yerine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra yaya olarak kaçan şüphelinin O.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi olayda kullandığı tüfekle Küçükyalı Mahallesi'nde yakaladı.

Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.