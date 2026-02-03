Haberler

Maltepe'de akran zorbalığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Maltepe'de 17 yaşındaki E.G.'nin darbedilip akran zorbalığına uğradığına dair görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada, 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarıyla yargılanacak.

Maltepe'de 17 yaşındaki çocuğun darbedilerek akran zorbalığına uğradığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli tutuklandı.

Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G'nin bir grup tarafından darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı.

"Kasten yaralama", "birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
