Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de akaryakıt istasyonunda satırlı kavga kamerada

Güncel Haberler

Maltepe'de akaryakıt istasyonunda karşılaşan iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Bir sürücü markete girerek tezgahtan aldığı satırla diğer sürücünün aracının camına vurdu. Olay kameraya yansıdı.

Maltepe'de akaryakıt istasyonunda satırlı kavga kamerada

Maltepe'de tartıştığı sürücüye satırla saldırdı

İSTANBUL - Maltepe'de akaryakıt istasyonunda karşılaşan iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücülerinden biri istasyonda bulunan markete girerek tezgahtan aldığı satırla aracın camına vurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflardan biri market içerisinde bulunan gıda bölümüne giderek tezgahtan aldığı satırla dışarı çıktı ve diğer sürücüye ait aracın camına vurdu. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

Maltepe Tragger kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title