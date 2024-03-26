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Maltepe'de AK Parti Seçim Çalışması Sırasında Bir Partili Darbedildi

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Maltepe'de, Ak Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 23 Mart'ta Gülsuyu Mahallesi'nde polis ekipleri, AK Parti mahalle teşkilatı üyelerinden R.Ş'nin darbedilmesine ilişkin 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i, ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakılırken 3'ü, nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, A.Ş, B.S. ve U.T'nin, yurt dışına çıkış yasağı hükmünü içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Maltepe'de seçim çalışması yapan AK Partili'nin darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 24 Mart'ta gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

CHP İl Başkanı Çelik'den açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Anadolu Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışmasında görevli bir kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturmada bazı üyelerinin gözaltına alındığını, 1 kişinin tutuklandığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dağıtılan broşürlerin çevre kirliliği oluşturduğunu ileri sürerek "Arkadaşımız bunun yanlış olduğunu, üzerinde herhangi bir siyasi parti logosu olmayan broşürlerin dağıtılmasının yasak olduğunu, yapılan eylemin suç olduğunu kendisine söyleyerek broşürleri elinden almak istemiştir. Broşürleri elinden almak isterken vatandaşın hafif bir şekilde yere düşmesi sonucunda başında hafif bir sıyrık oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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