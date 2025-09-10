Maltepe'de Ağa Takılan Yunus Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Maltepe açıklarında balıkçılardan kalan ağa takılan bir yunus, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğaya salındı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Maltepe açıklarında balıkçılardan kalan ağa takılan yunus, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Maltepe sahilinde bir yunus balıkçılardan kalan ağa takıldı.
O sırada bölgede devriye görevindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durumu fark ederek yunusu takıldığı yerden kurtararak doğaya saldı.
Yunusun kurtarılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel