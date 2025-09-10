Haberler

Maltepe'de Ağa Takılan Yunus Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Maltepe açıklarında balıkçılardan kalan ağa takılan bir yunus, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğaya salındı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

O sırada bölgede devriye görevindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durumu fark ederek yunusu takıldığı yerden kurtararak doğaya saldı.

Yunusun kurtarılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
