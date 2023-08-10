Maltepe'de Abart Egzoz Kullanan Sürücüye 7 Bin 710 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Maltepe'de D-100 Karayolu'nda ilerleyen sivil trafik ekiplerinin yanında egzoz patlatan 34 FUB 251 plakalı otomobil, ekipler tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan Abdulkadir Ç., yaşanan kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakaladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "34 FUB 251 plakalı araç sürücüsü Abdulkadir Ç.'ye; görevli memurun ikazlarına uymamaktan 951 lira, saygısızca araç kullanmaktan 436 lira, abart egzoz kullanmaktan 4 bin 64 lira, tehlikeli şerit değiştirmekten 951 lira, takip mesafesine uymamaktan 436 lira, emniyet kemeri takmamaktan 436 lira, sigortasız araç kullanmaktan 436 lira olmak üzere toplamda 7 bin 710 lira idari para cezası uygulandı" denildi.

OTOMOBİL TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan işlemlerin ardından Abdulkadir Ç.'nin aracı da trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü Esenkent Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne götürüldü.