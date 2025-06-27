Maltepe'de 9 Katlı Binanın Balkonu Çöktü

MALTEPE'de sabah saatlerinde 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon çöktü.

Olay, saat 07: 00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Alaçam Sokak'ta meydana geldi. 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken balkonda inceleme yaptı. Çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken binanın tahliye edilip edilmeyeceği belediye ekiplerinin kontrollerinden sonra belirlenecek.