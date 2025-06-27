Maltepe'de 9 Katlı Binanın Balkonu Çöktü

Maltepe'de 9 Katlı Binanın Balkonu Çöktü
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Maltepe'de sabah saatlerinde bir apartmanın 8'inci katındaki balkon çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmazken, bina tahliyesi için incelemeler sürüyor.

MALTEPE'de sabah saatlerinde 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon çöktü.

Olay, saat 07: 00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Alaçam Sokak'ta meydana geldi. 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken balkonda inceleme yaptı. Çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken binanın tahliye edilip edilmeyeceği belediye ekiplerinin kontrollerinden sonra belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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