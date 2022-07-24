Maltepe'de 6 aracın hasar gördüğü kaza kamerada

MALTEPE'de sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araç, seyir halindeki başka bir hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri park halindeki otomobile vurarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, Kooperatif Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Caner M. yönetimindeki 34 MG 9431 plakalı hafif ticari araç Ergenekon Sokak'ta caddeye çıktığı sırada seyir halindeki başka bir hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle caddede ilerleyen hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada caddede ilerleyen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle 6 araçta hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir aracın park halindeki araca vurarak durduğu görülüyor.

"BURADA BU TÜR KAZALAR OLUYOR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel