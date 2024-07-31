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Maltepe'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

MALTEPE'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fındıklı Mahallesi, Serin Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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