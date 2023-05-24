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Maltepe'de 4 işçinin öldüğü trafik kazasına ilişkin yakalanan sürücü adliyede

Maltepe'de 4 işçinin öldüğü trafik kazasına ilişkin yakalanan sürücü adliyede

Güncel Haberler

Maltepe'de, otomobille çarptığı 4 işçinin ölümüne, birinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de, otomobille çarptığı 4 işçinin ölümüne, birinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi.

Otomobille Ankara istikametinde ilerlerken, yol kenarında çalışma yapan işçilere çarparak 4 ölümüne, birinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yakalanan sürücü Atilla Mert Ç'nin (28), Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Sürücü Ç, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin soruları üzerine, alkollü olmadığını ve makas atmadığını savundu.

Olay

Atilla Mert Ç'nin kullandığı 34 NB 1182 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükyalı mevkiinde, yol kenarında çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerine çarpmıştı.

Kazada işçilerden Sinan D, Mehmet A, Hamdi A. ve Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Ç, polislerce gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

Cumhuriyet Maltepe Ankara Güncel Haberler

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