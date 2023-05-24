Maltepe'de 4 işçinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı; ifadesi ortaya çıktı

MALTEPE D-100 Karayolu'nda 4 işcinin ölümüne neden olan Atilla Mert Çukacı "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. Bir bira içtiğini söyleyen Atilla Mert Çukacı savcılık ifadesinde, "Orta seride geçtikten sonra bir anda aracın kontrolünü kaybettim. Araç arkadan kaymaya başladı ve bariyerlere doğru hızlıca kaydı. Ben araçtan kendi imkanımla indim. Yanımda bulunan kız arkadaşımı da ben çıkarttım. Alkol konusunda ben gerçekten sarhoş olup yüksek alkollü olsaydım araçtan kendim çıkamazdım. Sadece bir tane bira içtim. Kesinlikle sarhoş değildim. Aşırı hızlı olduğum hususunu kabul etmiyorum" dedi.

Kaza, 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Atilla Mert Çukacı'nın kullandığı 34 NB 1182 plakalı otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onarım ekibinin arasına daldı. Otomobil, yolu kapatmak için konulan dubaları ve bariyerleri aşarak yolda bakım ve onarım çalışması yapan işçilere çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kazada Sinan Demirok (41) Mehmet Alptekin (43), kardeşi Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. ise hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çukacı'nın 0.55 promil alkollü olduğu öğrenildi. Atilla Mert Çukacı emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daiki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından hakimliğe sevk edilen Çukacı, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SADECE BİR TANE BİRA İÇTİM"

"OLAYDA AĞIR KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Atilla Mert Çukacı hakimlikte verdiği ifadesinde ise, "Kasti olarak herhangi bir şekilde hareket etmedim. Olayda ağır kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Ben gerekli şekilde hareket ettim ancak yine de kaza meydana geldi. Bir bira kadar alkollüydüm" dediği kaydedildi.